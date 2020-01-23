СМИ: два человека получили ранения во время столкновений демонстрантов с полицией в Цюрихе

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Демонстрация противников Всемирного экономического форума (ВЭФ), состоявшаяся во вторник в Цюрихе, вылилась в столкновения манифестантов с полицией. Пострадали два человека, в том числе полицейский, сообщило Швейцарское телеграфное агентство (ATS) со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в манифестации противников ВЭФ участвовали представители ряда левых организаций, в том числе их молодежных структур, таких как "Социалистическая молодежь" и "Молодые зеленые", а также движения в защиту климата. К примерно сотне мирных демонстрантов присоединились около двух десятков активистов группировки "Черный блок", лица которых были закрыты масками. Эта группа устроила столкновения со стражами порядка. По данным полиции, "они целенаправленно запускали в полицейских пиротехнические ракеты и бросали бутылки".

Взрывом пиротехнического устройства была ранена женщина-прохожая. Ранен также один из стражей порядка, он госпитализировать. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы. Материальный ущерб оценивается в несколько десятков тысяч франков (примерно столько же в долларах), указывает ATS.

Во вторник демонстрация противников ВЭФ состоялась также в Лозанне с участием около 40 человек. Она проходила мирно.

На форум ВЭФ в Давосе (21 - 24 января) в этом году собрались около трех тысяч участников - лидеры государств, главы корпораций, общественные деятели и журналисты. Обсуждаются наиболее актуальные проблемы современного мира, включая изменение климата планеты. Критики форума, однако, считают ВЭФ клубом богатых бизнесменов и рассматривают как движущую силу глобализации, возлагая на него ответственность за социальные и экологические проблемы в мире.