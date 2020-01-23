В краевом ГУ МЧС отрицают, что задержанный из-за ЧП в Перми инспектор допустил халатность

ТАСС, 23 января. Главное управление МЧС России по Пермскому краю не согласно с тем, что задержанный из-за ЧП в Перми инспектор допустил халатность. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель" в Индустриальном районе города в подвале жилой пятиэтажки из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали. В среду следователи задержали по уголовному делу о прорыве трубы с горячей водой пожарного инспектора.

"Инспектор по пожарному надзору действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер, предоставленный ему законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, инспектором пожарного надзора МЧС России еще в феврале 2019 года проводилась плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности отеля "Карамель". По результатам проверки был установлен факт изменения назначения подвального помещения для оказания услуг по проживанию людей без проведения дополнительных противопожарных мероприятий.

"Собственник помещений ИП Щербаков С. А. привлечен по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ к административной ответственности в виде предупреждения. Установлен срок исполнения предписания. При этом при определении сроков устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности инспектор исходил из характера пожарных рисков в данных помещениях, а также влияющих на их устранение и безопасность людей обстоятельств", - сказано в сообщении.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прорыв трубы произошел на расстоянии более 100 м от хостела, который располагался в подвале пятиэтажного дома. Как ранее сообщила заместитель прокурора Индустриального района Перми Ирина Махнева, работа данного отеля не подлежала обязательному лицензированию. На момент ЧП эвакуационный выход в отеле был закрыт.