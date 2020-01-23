В Иванове возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки после косметической операции

ИВАНОВО, 23 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 50-летней женщины, которой сделали косметическую операцию в медцентре Иванова. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ивановской области.

"Фрунзенским межрайонным следственным отделом г. Иванова следственного управления СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности местной жительнице вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами клиники эстетической медицины своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Эта статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, 50-летняя жительница областного центра заключила договор об оказании услуг косметической хирургии с одним из медицинских центров Иванова. 20 января 2020 года женщине сделали операцию, после чего перевели в палату под наблюдение медицинского персонала. Через несколько часов состояние пациентки ухудшилось, спасти женщину не удалось.

В ходе расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка качеству оказания медицинских услуг должностными лицами медицинского центра. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, изъята документация, подтверждающая оказание центром медицинских услуг погибшей, а также применявшиеся в ходе оказания медицинских услуг препараты. Расследование уголовного дела продолжается.