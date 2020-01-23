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Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване

Местные СМИ сообщают, что преступник взял в заложники находящихся на первом этаже людей

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.

"Полиция получила сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу в гостинице "Эребуни". Она сейчас оцеплена. По предварительным данным, пострадавших нет. О других подробностях сообщим позже", - сообщили в пресс-службе.

Местный новостной портал Factor.am, ссылаясь на свои источники, утверждает, что неизвестный вооружен автоматом и взял в заложники находящихся на первом этаже людей.

Несколько армянских СМИ ведут прямую трансляцию с места событий. На кадрах видно, что спецназ блокировал все входы и выходы из гостиницы, там же находятся вооруженные люди в полицейской форме.

В гостинице "Эребуни" среди прочего расположен офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.

Позднее стало известно, что устроивший стрельбу в гостинице сдал оружие.

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Армения
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