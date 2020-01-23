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Устроивший стрельбу в гостинице "Эребуни" в Ереване сдался полиции

Как сообщили в полиции Армении, в ходе инцидента пострадавших нет

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, открывший в четверг стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, сдался полиции. Об этом говорится в распространенном в сообщении пресс-службы ведомства.

"Мужчина был в сопровождении и.о. главы полиции Армана Саркисяна, в служебной машине был доставлен в ведомство", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в ходе инцидента пострадавших нет, все обстоятельства выясняются.

В гостинице "Эребуни" среди прочего расположен офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Глава его канцелярии Виктор Согомонян заявил журналистам, что на момент инцидента в офисе второго президента никого из сотрудников не было.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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