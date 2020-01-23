В Португалии найден мертвым банкир, управлявший счетами ангольской нефтяной компании

ПРЕТОРИЯ, 23 января. /ТАСС/. Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка EuroBic и менеджер счета ангольской государственной нефтяной компании Sonangol в данном банке Нуну Рибейру да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне. Об этом сообщило в четверг португальское информационное агентство Lusa.

По его данным, смерть банкира наступила вечером 22 января. Основной версией, по которой работает полиция, является самоубийство.

Крупнейшим акционером банка EuroBic является Изабель душ Сантуш - дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша. Она возглавляла Sonangol с июня 2016 года по ноябрь 2017 года, когда была снята со своего поста новым президентом Анголы Жоау Лоуренсу. Сейчас Изабель душ Сантуш объявлена Генеральной прокуратурой Анголы подозреваемой в нарушении закона во время руководства компанией Sonagol, в том числе в отмывании денег, торговле влиянием, вредоносном управлении, подделке документов.

В минувшую среду руководство банка EuroBic объявило, что Изабель душ Сантуш приняла решение выйти из капитала банка, и ее пакет выставляется на продажу.