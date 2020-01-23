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В Череповце пострадали два человека при взрыве пороха в квартире

Пострадавшие пытались с помощью болгарки вскрыть сейф, внутри которого оказался порох

ВОЛОГДА, 23 января. /ТАСС/. Порох взорвался в одной из квартир жилого дома в городе Череповце Вологодской области при вскрытии сейфа. Пострадали два человека, один из них госпитализирован, говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по области.

"Сегодня в 15:00 мск поступила информация о взрыве пороха в одной из квартир дома №15 "б" на улице Гоголя в Череповце. Выбило окно и двери на балкон, остальные окна в квартире целые, разрушений нет. В результате происшествия пострадали два человека, один был госпитализирован, второй от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшие - хозяин квартиры и его приятель. Они пытались вскрыть сейф с помощью болгарки. Ключа от сейфа не было, а внутри оказался порох, что привело к взрыву. Кому принадлежал сейф, не уточняется.

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РоссияВологодская область
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