Суд Киева отложил заседание по изменению меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение дела об изменении меры пресечения Юлии Кузьменко - одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - на 4 февраля. Соответствующее решение принято в четверг.

Суд принял решение о переносе рассмотрения этого вопроса на 15:00 (16:00 мск) 4 февраля в ответ на ходатайство стороны обвинения о необходимости истребовать материалы дела предварительного судебного заседания по избранию меры пресечения Кузьменко. Сторона защиты выразила недовольство решением суда, посчитав, что заседание могло быть назначено на более ранний срок. Таким образом, на сегодняшний день остается в силе предыдущее решение суда о содержании Кузьменко под стражей до 8 февраля.

Судебное заседание снаружи здания сопровождалось акцией в поддержку обвиняемой в убийстве Шеремета.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко (последняя по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство), а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.