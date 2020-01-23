В Тамбове возник пожар на складе с пиломатериалами

ТАМБОВ, 23 января. /ТАСС/. Склад с пиломатериалами на площади 400 кв. м горит на улице Бастионной в Тамбове. На место выехали четыре пожарных расчета, сообщили ТАСС в МЧС по региону.

"Готовый цех деревянной продукции горит открытым пламенем на улице Бастионной, 3 в Тамбове. Площадь возгорания составляет примерно 400 кв. м", - сказала собеседница агентства.

По данным ЕДДС Тамбова, пострадавших нет. Люди самостоятельно вышли из здания. На место выехали четыре пожарных расчета. Жилых домов поблизости нет.