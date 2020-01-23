В Подмосковье задержали подозреваемого в хранении оружия и наркотиков

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подмосковная полиция задержала москвича, у которого обнаружен пистолет, патроны и 40 пакетиков с мефедроном общим весом 100 граммов. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу задержан 46-летний житель Москвы, подозреваемый в хранении оружия и наркотических средств. В ходе осмотра квартиры и транспортного средства злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты два предмета, конструктивно схожих с гранатами, пистолет Макарова, 72 патрона различного калибра и 40 свертков с порошкообразным веществом", - сказала Петрова.

Экспертиза установила, что в свертках был мефедрон общей массой почти 100 граммов, а пять патронов относятся к категории оружия и боеприпасов и пригодны для стрельбы. Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу, добавила Петрова.

Полиция возбудила уголовные дела о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов.