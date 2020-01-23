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В центре Курска горит кафе

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 800 кв. м, из здания эвакуировали 10 человек

КУРСК, 23 января. /ТАСС/. Пожар в четверг вечером произошел в здании кафе в центре Курска, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 800 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительным данным, площадь пожара 800 кв. м, сейчас происходит открытое горение. Из здания эвакуировали 10 человек", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в чердачных помещениях здания кафе загорелся утеплитель. Угроза распространения огня отсутствует.

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