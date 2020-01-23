Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали

КУРСК, 23 января. /ТАСС/. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар ликвидировали на площади 800 кв. м. Произошло частичное обрушение крыши [здания]", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным пресс-службы ведомства, распространение огня на территории кафе началось из-за возгорания утеплителя на чердаке здания. В результате пожара никто не пострадал, из кафе эвакуировали 10 человек. К ликвидации пожара привлекались 98 человек и 32 единицы техники.

В новость внесены изменения (19:30 мск) - изменен заголовок, добавлена информация о ликвидации пожара.