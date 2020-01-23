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СМИ: число погибших в результате непогоды в Испании достигло 12

На страну обрушился шторм "Глория"

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли с воскресенья в результате обрушившегося на Испанию шторма "Глория". Об этом сообщила в четверг газета El Periodico.

По ее информации, спасатели продолжают искать как минимум двух пропавших без вести. Всего в результате бури, которая сопровождалась сильными порывами ветра, снегопадами и дождями, пострадали около 80 человек.

Из-за непогоды в четверг было приостановлено движение высокоскоростных поездов на участке, соединяющем Испанию и Францию.

Государственное метеорологическое агентство Испании ранее объявляло экстренное предупреждение из-за непогоды во многих провинциях королевства. Были закрыты дороги, порты, отменены занятия в школах, эвакуированы местные жители. Сейчас погодные условия улучшились, однако предупреждение все еще действует в нескольких провинциях. Речь идет об одной из самых сильных бурь в Испании за последние годы.

Председатель правительства страны Педро Санчес посетил в течение дня зоны, пострадавшие от удара стихии. Премьер пообещал в ближайшее время задействовать необходимые механизмы для оказания помощи регионам, на которые обрушилась буря.

Теги
ИспанияСанчес, Педро
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