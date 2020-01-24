{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На туристической тропе в Мачу-Пикчу сошел оползень

По данным агентства ANDINA, погиб один человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 января. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате оползня на одном из туристических маршрутов в районе Мачу-Пикчу. Об этом сообщило в четверг агентство ANDINA, со ссылкой на управление туризма Куско.

По данным агентства, инцидент произошел на т. н. тропе инков в приблизительно 150 метрах от лагеря Пакамайо-Альто, расположенного на высоте около 3,3 тыс. метров над уровнем моря. Как уточняется, в последние несколько дней в этой местности наблюдались обильные осадки, которые, по всей видимости, спровоцировали оползень.

Погибший, как и двое его спутников, был сотрудником местного туристического агентства. Их эвакуация затруднена из-за неблагоприятных метеоусловий. О ситуации проинформированы правоохранительные органы.

Вся туристическая деятельность в районе остановлена по решению местного управления культуры, уточняет агентство.

Теги
Перу
Реклама на ТАСС
СМИ: в Гаити грузовик протаранил ограждение школы
По данным портала Haiti Libre, один человек погиб, еще пятеро ранены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС