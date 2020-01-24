На туристической тропе в Мачу-Пикчу сошел оползень

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 января. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате оползня на одном из туристических маршрутов в районе Мачу-Пикчу. Об этом сообщило в четверг агентство ANDINA, со ссылкой на управление туризма Куско.

По данным агентства, инцидент произошел на т. н. тропе инков в приблизительно 150 метрах от лагеря Пакамайо-Альто, расположенного на высоте около 3,3 тыс. метров над уровнем моря. Как уточняется, в последние несколько дней в этой местности наблюдались обильные осадки, которые, по всей видимости, спровоцировали оползень.

Погибший, как и двое его спутников, был сотрудником местного туристического агентства. Их эвакуация затруднена из-за неблагоприятных метеоусловий. О ситуации проинформированы правоохранительные органы.

Вся туристическая деятельность в районе остановлена по решению местного управления культуры, уточняет агентство.