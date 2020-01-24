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Полиция в Подмосковье изъяла 12 тыс. бутылок контрафактной водки

Собственника склада ищут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полицейские обнаружили на складе в Подольске 12 тыс. бутылок водки без маркировки. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники <…> выявили факт незаконного хранения алкогольной продукции на складе, расположенном на территории промышленной зоны на улице 8 марта. При осмотре помещения хранилища полицейскими обнаружено и изъято 12 тыс. бутылок немаркированной водки различных торговых марок", - сказала Петрова.

Она добавила, что документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на продукцию не было предоставлено.

В момент появления оперативников двое рабочих грузили алкоголь со склада в припаркованный рядом грузовой фургон.

Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование на предмет соответствия ГОСТу и определения опасности для жизни и здоровья потребителей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки". Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Правоохранители ищут собственника склада, сказала Петрова.

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