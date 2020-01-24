В Азове горит цех по производству вафель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Возгорание произошло в цехе по производству вафель на предприятии в Азовском районе Ростовской области, по предварительным данным, площадь пожара - 300 кв. м. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в 08:34 мск в городе Азове, в расположенном по адресу: Кагальницкое шоссе, 7, ООО ПКФ "Проксима" "произошло загорание в цехе по производству вафель, ориентировочно на площади 300 кв. м".

Как отмечается в сообщении, информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 12 единиц техники, 40 человек, в том числе от МЧС - десять единиц техники и 35 человек.