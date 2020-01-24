{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Азове горит цех по производству вафель

Площадь пожара составляет 300 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Возгорание произошло в цехе по производству вафель на предприятии в Азовском районе Ростовской области, по предварительным данным, площадь пожара - 300 кв. м. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в 08:34 мск в городе Азове, в расположенном по адресу: Кагальницкое шоссе, 7, ООО ПКФ "Проксима" "произошло загорание в цехе по производству вафель, ориентировочно на площади 300 кв. м".

Как отмечается в сообщении, информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 12 единиц техники, 40 человек, в том числе от МЧС - десять единиц техники и 35 человек.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа
Девушка упала в сугроб и отделалась травмами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС