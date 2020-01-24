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Девятилетний ребенок погиб при пожаре в Ивановской области

Его мать госпитализировали

ТАСС, 24 января. /ТАСС/. Девятилетний ребенок стал жертвой пожара в частном доме в селе Ярышево Гаврило-Посадского района Ивановской области, его мать госпитализирована, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Мария Федорова.

"Пожар в доме площадью 60 кв. м произошел сегодня ночью, в результате случившегося погиб девятилетний ребенок, его мать осталась жива и в настоящий момент госпитализирована", - сказала собеседница агентства.

В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц техники и 17 человек, дом выгорел на всей площади.

Теги
РоссияИвановская область
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