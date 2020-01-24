{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Еще семь человек пострадали

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"В Ярославле на перекрестке Московского проспекта и ул. Малой Пролетарской произошло ДТП. По предварительной информации, произошло столкновение автобуса "ЛиАЗ" с двигавшимся в попутном направлении другим автобусом "ЛиАЗ", после чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, в медучреждения доставлены 7 человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС.

Теги
РоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа
Девушка упала в сугроб и отделалась травмами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС