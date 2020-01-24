Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"В Ярославле на перекрестке Московского проспекта и ул. Малой Пролетарской произошло ДТП. По предварительной информации, произошло столкновение автобуса "ЛиАЗ" с двигавшимся в попутном направлении другим автобусом "ЛиАЗ", после чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, в медучреждения доставлены 7 человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС.