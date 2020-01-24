Суд направил на принудительное лечение мужчину, напавшего на редакцию газеты в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Суд направил на принудительное лечение мужчину, напавшего с ножом на редакцию газеты в Ставрополе в мае 2019 года, мужчина признан невменяемым. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"В ходе следствия Сиднев признан невменяемым. По результатам судебного рассмотрения Сиднев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, осуществляющую психиатрическую помощь в стационарном отделении специализированного типа", - говорится в сообщении.

27 мая 2019 года 72-летний посетитель редакции газеты "Родина" ставропольского краевого отделения КПРФ Константин Сиднев напал с ножом на главного редактора издания и трех человек, которые пытались его остановить. Пострадали четверо, госпитализация понадобилась только главному редактору Николаю Бондаренко. После прохождения лечения он вернулся к работе.

По данным следствия, до нападения Сиднев приносил в газету свой материал для публикации, после отказа напечатать статью мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных, чтобы "привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс".