Три человека погибли из-за отравления угарным газом в Казани

КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Тела трех человек с признаками отравления угарным газом обнаружили в Казани, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"Вечером 23 января в квартире одного из домов на улице Липатова города Казани обнаружены тела 37-летнего мужчины, его 29-летней супруги и 50-летней тещи с признаками отравления угарным газом. По данному факту в следственном отделе по Советскому району города следственного управления СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, в квартире делали ремонт, в ходе него неправильно установили вытяжку от газового котла, уточнили в ведомстве.