{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли из-за отравления угарным газом в Казани

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Тела трех человек с признаками отравления угарным газом обнаружили в Казани, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"Вечером 23 января в квартире одного из домов на улице Липатова города Казани обнаружены тела 37-летнего мужчины, его 29-летней супруги и 50-летней тещи с признаками отравления угарным газом. По данному факту в следственном отделе по Советскому району города следственного управления СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, в квартире делали ремонт, в ходе него неправильно установили вытяжку от газового котла, уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
Мосгорсуд изменил принадлежность части акций, арестованных по делу Абызова
Суд установил, что они принадлежат не экс-министру по вопросам Открытого правительства, а ряду иностранных юрлиц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС