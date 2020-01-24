В Башкирии подросток с ножом напал на родителей и их знакомую

УФА, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело за покушение на убийство возбудили против 17-летнего подростка в Ишимбае, который с ножом напал на родителей и их знакомую. Нападавший задержан, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Ишимбай по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый напал на родителей и их знакомую дома, после чего скрылся. Пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Подростка задержали сотрудники полиции.

"Отец подозреваемого и знакомая семьи госпитализированы, следователями проведен осмотр места происшествия, допрашивается задержанный, потерпевшие и другие свидетели, устанавливаются причины произошедшего, в отношении подозреваемого планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.