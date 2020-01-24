СМИ: в Камбодже нашли россиянина без документов и со следами избиения

ТАСС, 24 января. Полиция Камбоджи в провинции Кампонгтхом обнаружила туриста из России со следами избиения. Как сообщает в пятницу газета Khmer Times со ссылкой на полицию, 27- летний россиянин, назвавший себя Антоном, оказался без документов.

Согласно полученным полицией показаниям, потерпевший был похищен двумя согражданами в провинции Кампот. В течение двух дней они подвергали его физическому насилию, отняли денежную сумму в размере $2 тыс. и телефон. После этого похитители отвезли Антона в провинцию Кампонгтхом, которая находится на расстоянии более 200 км, и бросили на дороге из страха, что тот мог погибнуть от полученных травм.

По информации газеты, россиянин был доставлен в больницу.

Комментарием посольства РФ в Камбодже ТАСС в настоящий момент не располагает.