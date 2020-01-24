В Ставрополе осудили лжекосметолога за причинение тяжкого вреда здоровью

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Суд в городе Ставрополе приговорил Ирину Лобач к четырем годам колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью пациентке во время "косметологической" услуги. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Лобач признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствием и судом установлено, что женщина оказывала у себя дома косметологические услуги, при этом у нее не было специальной подготовки в области медицины и косметологии.

"Приговором суда Лобач назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста со штрафом в размере 150 тысяч рублей и компенсацией вреда в размере 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В январе 2018 года после инъекции экзогенного вещества у 30-летней пациентки "косметолога" произошли абсцессы верхнего века и губ, сопровождавшиеся гнойным воспалением. В результате женщина получила тяжкий вред здоровью.