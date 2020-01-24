СМИ: суд отложил до 13 февраля вопрос об отмене ареста подозреваемому по делу Шеремета

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева перенес на 13 февраля рассмотрение дела об изменении меры пресечения в виде ареста Андрею Антоненко - одному из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщило в пятницу издание "Общественное".

"Заседание было отложено в связи с просьбой защиты истребовать у прокуратуры выводы экспертиз", - сказано в сообщении. Следствие ссылается на выводы экспертизы, в которых указан рост подозреваемого. В то же время, обратили внимание адвокаты, их подзащитный существенно выше.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко (последняя, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство), а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

В минувший четверг, 23 января, Печерский райсуд столицы перенес рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения Юлии Кузьменко на 4 февраля

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.