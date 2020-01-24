Сообщения об угрозах взрывов в судах Москвы не подтвердились

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Здания районных судов Москвы, которые неизвестные "заминировали" в пятницу, были проверены, и информация не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал о 14 судах. "Все здания районных судов столицы, которые были "заминированы", проверены. Угрозы не подтвердились", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва в здания 20 школ, детской больницы им. З.А. Башляевой, роддома, телецентра "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда" в Москве. Также специалисты обследуют четыре торговых центра в Подмосковье по той же причине.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, завершена проверка универмага "Цветной", взрывоопасные предметы там не выявлены. В целях безопасности из магазина было эвакуировано около 140 человек.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. Накануне ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".