Двое сотрудников пермской ТЭЦ получили ожоги во время ремонтных работ

ПЕРМЬ, 24 января. /ТАСС/. Двое работников пермской ТЭЦ-6 (входит в ПАО "Т-плюс") госпитализированы с ожогами после проведения ремонтных работ. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

"Они госпитализированы в ожоговый центр. Два человека. У одного состояние тяжелое, у второго средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

По данным регионального управления Следственного комитета, двое работников 1980 и 1990 годов рождения при помощи химических реагентов производили чистку емкости, предназначенной для фильтрации воды. В этот момент произошло замыкание лампы, которую рабочие использовали для освещения емкости, что привело к хлопку.

В компании "Т-плюс" создали специальную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента. Проверку проводит также прокуратура Пермского края совместно со специалистами краевой Государственной инспекции труда.