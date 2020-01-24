{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из-за сильных ливней на Мадагаскаре погиб 21 человек

Еще 20 пропали без вести

ТАСС, 24 января. Сильные дожди обрушились на северо-запад Мадагаскара и стали причиной гибели 21 человека, еще 20 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает  Agence France-Presse со ссылкой на опубликованный в пятницу отчет национального органа по чрезвычайным ситуациям.

В нем отмечается, что на данный момент существует "риск массового голода и повышения цен на продукты в связи с наводнениями на рисовых плантациях и последующим нарушением продовольственных поставок". Стихия отрезала северо-запад от остальной части страны, так как 700 м соединяющей районы дороги смыто ливнем.

Оппозиция призывает президента Мадагаскара объявить чрезвычайное положение.

23 января агентство Reuters информировало о 12 погибших и 18 пропавших без вести из-за разгула стихии.

Теги
Мадагаскар
Реклама на ТАСС
Площадь обрушения кровли на кузбасском заводе составила 2,4 тыс. кв. м
Эвакуацией рабочих из здания во время ЧП руководил бригадир вагоносборочного цеха Евгений Фартышев, руководство предприятия намерено его наградить
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС