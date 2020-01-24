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Власти Турции разрешили российскому танкеру продолжить путь после столкновения с лодкой

В компании "Самаратрансшиппинг", которой принадлежит Glard-2, сообщили, что судно будет в Измире 26 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Турецкие власти разрешили танкеру Glard-2, который 10 января столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море, продолжить путь. Об этом ТАСС сообщил ТАСС Алексей Нюничкин, заместитель по безопасности мореплавания компании "Самаратрансшиппинг", которой принадлежит танкер.

Танкер Glard-2 под флагом РФ 10 января столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся в ней, трое были спасены.

"Судно пошло в рейс, в Измире будет 26 января. Турецкие власти разрешили продолжить путь. Я думаю, что решение по инциденту нам дадут в понедельник", - сказал Нюничкин.

По его словам, ранее турецкие власти не давали экипажу танкера продолжить путь. Однако во вторник судну разрешили перейти в Мраморное море для пополнения запасов топлива и пресной воды. Нюничкин также отметил, что танкер не получил повреждений, экипаж и груз не пострадали, судно перевозит подсолнечное масло.

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