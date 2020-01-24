СМИ: девять человек погибли в ДТП с автобусом на западе Колумбии

БОГОТА, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек стали жертвами ДТП с участием автобуса, которое произошло на западе Колумбии. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу утром в муниципалитете Росас (западный департамент Каука). Водитель автобуса, который двигался по Панамериканскому шоссе, не справился с управлением и врезался в скалу. В результате столкновения девять пассажиров погибли на месте, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование причин ДТП. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса.