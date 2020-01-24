{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: девять человек погибли в ДТП с автобусом на западе Колумбии

По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса

БОГОТА, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек стали жертвами ДТП с участием автобуса, которое произошло на западе Колумбии. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу утром в муниципалитете Росас (западный департамент Каука). Водитель автобуса, который двигался по Панамериканскому шоссе, не справился с управлением и врезался в скалу. В результате столкновения девять пассажиров погибли на месте, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование причин ДТП. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса.

Теги
Колумбия
Реклама на ТАСС
СМИ: три человека погибли в результате оползня в Бразилии
По данным телеканала Globu, спасатели продолжают поиски еще четверых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС