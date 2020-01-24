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СМИ: три человека погибли в результате оползня в Бразилии

По данным телеканала Globu, спасатели продолжают поиски еще четверых

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в пятницу в результате оползня в одном из пригородов Белу-Оризонти - столицы бразильского штата Минас-Жерайс. Как сообщил телеканал Globu, спасатели продолжают поиски еще четырех человек, находящихся, предположительно, под завалами жилого дома, на который сошел оползень.

За истекшие сутки в городе выпал 171 мм осадков, что является рекордом за 110 лет метеонаблюдений. Среднемесячная норма января превышена более чем вдвое: с начала года здесь пролилось 666,8 мм дождей. В спасательные службы Белу-Оризонти поступило порядка 30 сообщений об оползнях и провалах грунта вследствие непогоды.

Около 500 человек были в превентивном порядке эвакуированы из своих жилищ из-за угрозы обвалов. Многие улицы мегаполиса затоплены, дорожное движение значительно затруднено. По прогнозам синоптиков, ослабления ливней в ближайшее время не предвидится.

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Бразилия
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