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С Эльбруса эвакуировали травмированного альпиниста

Он находился на скале Пастухова на высоте 4700 м

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали со скалы Пастухова на Эльбрусе травмированного альпиниста. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как отметили в МЧС, поступила информация о том, что на высоте 4700 м скалы Пастухова альпинист, который был зарегистрирован в составе группы из трех человек, получил травму и просит о помощи.

"Спасатели эвакуировали человека с Эльбруса, - сказали в пресс-службе. - В поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского МЧС России в количестве 16 человек и трех единиц техники".

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