Во Владивостоке произошел пожар на складе продуктовой базы

ТАСС, 25 января. Пожар на складе продуктовой базы в субботу днем произошел во Владивостоке, площадь возгорания - 1 тыс. кв. м. Спасатели пытаются остановить распространение огня на соседние строения, сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"25 января в 12:32 местного времени (05:32 мск - прим. ТАСС) на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном на улице Фадеева. В настоящее время ведется тушение пожара и осмотр места происшествия. Принимаются меры по недопущению перехода огня на соседние строения", - говорится в распространенном сообщении. В МЧС уточняется, что горит склад продуктовой базы.

По информации пресс-службы, по предварительным данным огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м, пострадавших нет. В тушении принимают участие 39 человек и 10 единиц техники.

Погода не препятствует тушению огня. Сейчас во Владивостоке солнечно, ветра нет. Температура воздуха минус 10 градусов.