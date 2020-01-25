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Во Владивостоке произошел пожар на складе продуктовой базы

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

ТАСС, 25 января. Пожар на складе продуктовой базы в субботу днем произошел во Владивостоке, площадь возгорания - 1 тыс. кв. м. Спасатели пытаются остановить распространение огня на соседние строения, сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"25 января в 12:32 местного времени (05:32 мск - прим. ТАСС) на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном на улице Фадеева. В настоящее время ведется тушение пожара и осмотр места происшествия. Принимаются меры по недопущению перехода огня на соседние строения", - говорится в распространенном сообщении. В МЧС уточняется, что горит склад продуктовой базы.

По информации пресс-службы, по предварительным данным огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м, пострадавших нет. В тушении принимают участие 39 человек и 10 единиц техники.

Погода не препятствует тушению огня. Сейчас во Владивостоке солнечно, ветра нет. Температура воздуха минус 10 градусов.

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РоссияПриморский край
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