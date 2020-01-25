{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Костромской области в ДТП погибли четыре человека

Сотрудники регионального управления ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия

ТАСС, 25 января. Столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2110 с грузовой машиной МАЗ стало причиной гибели четырех человек в Судиславском районе Костромской области. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы УМВД по Костромской области Александр Дугарев.

"Четыре человека погибли в ДТП около деревни Федиково в Судиславском районе Костромской области", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом, груженным лесом, двигался из Судиславля в сторону Костромы, водитель остановился на проверку состояния машины. "Когда водитель уже после проверки садился за руль, то почувствовал удар в машину сзади. Оказалось, что легковой автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял мужчина 1993 года рождения, влетел под МАЗ. В результате водитель ВАЗ-2110 и его пассажиры 1994,1995 и 1998 годов рождения погибли на месте, они все жители Парфеньевского района Костромской области", - сказал Дугарев.

Он уточнил, что сотрудники регионального управления ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, при ДТП состояние дороги было нормальным, она была обработана пескосоляной смесью.

По его словам, ДТП произошло в субботу около 21:00 мск.

Теги
РоссияКостромская область
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае возросло до 1330
К настоящему времени умер 41 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС