В Костромской области в ДТП погибли четыре человека

ТАСС, 25 января. Столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2110 с грузовой машиной МАЗ стало причиной гибели четырех человек в Судиславском районе Костромской области. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы УМВД по Костромской области Александр Дугарев.

"Четыре человека погибли в ДТП около деревни Федиково в Судиславском районе Костромской области", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом, груженным лесом, двигался из Судиславля в сторону Костромы, водитель остановился на проверку состояния машины. "Когда водитель уже после проверки садился за руль, то почувствовал удар в машину сзади. Оказалось, что легковой автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял мужчина 1993 года рождения, влетел под МАЗ. В результате водитель ВАЗ-2110 и его пассажиры 1994,1995 и 1998 годов рождения погибли на месте, они все жители Парфеньевского района Костромской области", - сказал Дугарев.

Он уточнил, что сотрудники регионального управления ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, при ДТП состояние дороги было нормальным, она была обработана пескосоляной смесью.

По его словам, ДТП произошло в субботу около 21:00 мск.