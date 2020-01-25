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В Астраханской области произошел пожар на складе с пластиковой тарой

Площадь возгорания составила 1500 кв. м

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района Астраханской области: горит металлический клад с пластиковой тарой на площади 1500 кв. м. Пожарным удалось локализовать возгорание, пострадавших нет, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 06:03 (05:03 мск) поступило сообщение о загорании ангара на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района Астраханской области. Горит металлический склад с пластиковой тарой на площади 1500 кв. м. Пострадавших нет. В 08:04 (07:04 мск) объявлена локализация", - сказали в пресс-службе.

На месте пожара работают 30 единиц техники.

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