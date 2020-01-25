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СМИ: девять человек стали жертвами нападения на гостиницу в центральной части Мексики

Сведений о том, кто может стоять за этой расправой, обнародовано не было

МЕХИКО, 25 января. /ТАСС/. Девять человек убиты при нападении неизвестных в пятницу на придорожную гостиницу "Сан-Фернандо" в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Как сообщил телеканал Televisa, в атаке участвовали вооруженные гражданские лица, которые скрылись с места преступления на нескольких внедорожниках.

Власти приступили к расследованию. Сведений о том, кто может стоять за этой расправой, обнародовано не было. Согласно подсчетам телеканала, всего в Гуанахуато в пятницу было зарегистрировано 22 убийства. Пять человек стали жертвами преступников в городе Селайя, четверо - в Ирапуато, трое - в Леоне, еще один - в Валье-де-Сантьяго.

По данным исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, в 2019 году в Мексике было совершено не менее 35,5 тыс. умышленных убийств. Речь идет о рекордном числе преступлений такого рода за все время их учета на федеральном уровне. Ответственность за гибель тысяч жителей республики несет наркомафия. Самый высокий уровень насилия был зафиксирован в Гуанахуато, где были убиты не менее 3,5 тыс. человек.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря 2019 года признал, что правительство не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 января обещал, что власти добьются снижения уровня преступности к 1 декабря.

Теги
Мексика
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