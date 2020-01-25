При взрыве газа в жилом доме близ Праги погиб один человек

ПРАГА, 25 января. /ТАСС/. Один человек погиб, 14 получили ранения в субботу в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в городе Кладно, расположенном в 25 км северо-западнее Праги. Об этом сообщил журналистам представитель объединенной службы пожарных и спасателей республики Петер Свобода.

"Сигнал о взрыве газа в панельной многоэтажке поступил около 03:15 по среднеевропейскому времени (05:15 мск - прим. ТАСС), - отметил он. - Погибла 61-летняя женщина, 14 жильцов дома с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницы. Была проведена срочная эвакуация остальных 115 граждан, находившихся в доме". По словам Свободы, причину взрыва газа должна будет установить специально созданная комиссия экспертов.

Взрыв произошел в одной из квартир на 12-м этаже здания. После взрыва возник пожар, который впоследствии охватил соседние квартиры и перекинулся на другой этаж. Пожарные боролись с огнем более часа.