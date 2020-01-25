Kyodo: в Японии расследуют возможную передачу секретных данных сотруднику торгпредства РФ

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Японская полиция в субботу задержала местного жителя по подозрению в хищении секретных коммерческих данных, которые, предположительно, были впоследствии переданы сотруднику торгового представительства РФ в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным Kyodo, задержанный 48-летний японец незаконным путем похитил секретные данные из неназванной телекоммуникационной компании, бывшим сотрудником которой он являлся. Полиция полагает, что данные, похищенные с серверов компании, были впоследствии переданы сотруднику российского торгпредства в Японии.

Комментарием торгового представительства РФ в Японии ТАСС в настоящий момент не располагает.