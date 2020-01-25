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В трех районах Чечни около 90 тыс. человек остались без света из-за аварии

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы

ГРОЗНЫЙ, 25 января. /ТАСС/. Около 90 тыс. жителей Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов Чеченской Республики остались без света из-за аварии, сообщается в субботу на сайте на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"25 января в 11.48 на ПС 110 кВ "Цемзавод" (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МРСК Северного Кавказа") из-за снижения давления масла в высоковольтном вводе фазы "В" отключен трансформатор Т-1 <...> По согласованию с администрацией Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов от электроснабжения отключены бытовые потребители (около 90 000 человек)", - говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Температура воздуха в республике в субботу составляет около 4 градуса тепла.

Теги
РоссияЧечня
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Энергоснабжение в домах около 90 тыс. жителей Чечни восстановлено после аварии
Без света оставались жители Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов
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