В Северодвинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего ножом врачам скорой

ТАСС, 25 января. Сотрудники Росгвардии в городе Северодвинске в Архангельской области задержали мужчину, угрожавшего ножом медикам скорой помощи, которые прибыли по вызову и пытались его осмотреть. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления Росгвардии по области.

"Накануне около трех часов ночи автопатрулю отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Северодвинску поступило указание дежурного незамедлительно проследовать в дом на улице Первомайской, где неизвестный угрожает ножом врачам скорой помощи. [Он] был задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции. По заявлению потерпевших в отношении 53-летнего северодвинца проводится проверка", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что инцидент произошел во время попытки медиков оценить состояние мужчины, которому вызвали скорую помощь. Один из медработников рассказал сотрудникам Росгвардии, что вместе с коллегой прибыл к мужчине по экстренному вызову об ухудшении состояния здоровья мужчины, а во время осмотра "пациент внезапно повел себя агрессивно, ругался, а затем достал нож и начал им размахивать, угрожая присутствующим расправой", - отметили в пресс-службе.