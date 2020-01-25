Адвокат: россиянин Винник, экстрадированный в Париж, лишен контакта с защитой 60 часов

АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Винник, экстрадированный из Греции во Францию, уже 60 часов лишен контакта с защитниками и возможности осуществлять телефонные звонки, нарушаются всего его права в то время, как он уже 37-й день проводит голодовку. Об этом греческий адвокат Винника Зои Константопулу написала в субботу на своей странице в Facebook.

Константопулу отправилась в Париж, чтобы постараться увидеться с Александром в парижской больнице Hotel Dieu , куда его доставили конвоиры, но ей было отказано в этой возможности. "Сейчас прошло уже 60 часов с тех пор, как я не смогла поговорить с Александром, будучи его адвокатом, чтобы выполнить свой долг защиты его прав, жизни и достоинства. Прошло 60 часов с тех пор, как ему не разрешают кому-либо звонить", - подчеркнула адвокат.

Она отметила, что узнала о перевозке Александра Винника во Францию от своей французской коллеги Ариан Зимра, тогда как в греческом Минюсте и Министерстве по делам защиты граждан Греции ей заявили, что "не знают, где находится Александр". "Зимра была единственной, кто в течение очень краткого времени сумела увидеть Александра после его доставки в парижскую больницу в четверг вечером. Александр рассказал ей о том, как его доставили в состоянии шока и изнеможения. Ему снова было запрещено связываться со мной, его адвокатом, несмотря на то, что об этом прямо просила и моя коллега", - сообщила Константопулу.

Адвокат отметила, что находится с пятницы в Париже в поисках своего клиента, который "был незаконно похищен". "Я выступила с официальным протестом перед следственными судьями в связи с тем, что, будучи адвокатом, не могла увидеться с Александром более 48 часов и была лишена возможности общаться с ним. Я пожаловалась на бесчеловечное обращение и пытки, которым он подвергается: ему было отказано в любой возможности связаться со своими адвокатами и своей семьей, он не получил никакой информации о том, где он находится и почему, и он был подвергнут допросу в середине ночи в четверг, 23 января, в парижской больнице, хотя он четко заявил, что он не был в состоянии пройти такую процедуру, и просил отложить ее, чтобы иметь возможность нормально реализовывать свои права", - сказала юрист.

Перевод в другую больницу

"Через несколько часов после этого допроса его перевели в другую больницу, и он снова не мог ни с кем связаться, - продолжила Константопулу. - Я не была проинформирована об этом переводе, как и моя французская коллега. Я отправилась в первоначальную больницу с просьбой предоставить сведения о состоянии здоровья Александра, но мне было отказано в этой информации под предлогом, что это - "привилегия врачей". Представителям посольства во Франции также было отказано в доступе прошлой ночью".

"Как только мне сообщили о переводе, я отправилась в больницу, в которую он, по появившейся информации, был переведен, - отметила адвокат. - Мне снова было отказано в доступе к нему, а также было отказано в доступе к информации о его здоровье, несмотря на то, что я получила от судей заверения в том, что мне будет разрешено встретиться с ним вчера, и я имела письменное разрешение на его посещение. Я попросила, чтобы его проинформировали о том, что я нахожусь у больницы, и чтобы ему предоставили возможность хотя бы пообщаться со мной, но в этом также было отказано".

Призыв к правозащитникам вмешаться

Адвокат подчеркнула, что "Александр проводит голодовку уже 37-й день, не получая никакой реальной информации о своей ситуации, он остался без телефонной связи в стране, в которой он никогда ранее не был, не зная языка". "Это крайне жестокое, бесчеловечное и мучительное обращение для любого человека, особенно в отношении голодающего и заключенного, который уже провел в тюрьме 2,5 года без предъявления ему обвинений и начал голодовку в защиту своих прав. Любой может представить себе его агонию, стресс и разочарование, и любой может понять, что это обращение, которое имеет целью вызвать экстремальный психологический стресс и травму. Так нельзя обращаться с кем-либо, тем более с человеком, находящемся на 37-м дне голодовки", - подчеркнула юрист.

Константопулу выразила убеждение, что "такая ситуация является вопиющим нарушением прав человека и основополагающих принципов и гарантий, касающихся прав адвокатов, а также основных прав задержанных лиц". "Я призываю правозащитников действовать! Я призываю всех компетентных гарантов прав человека вмешаться, а также призываю отреагировать всех, у кого есть совесть. Когда права человека и верховенство закона разбиваются вдребезги в отношении одного человека, они уничтожаются и в отношении всех нас", - заключила адвокат.

Дело россиянина

Специалист по информационным технологиям Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита подала апелляцию на это решение в Государственный совет - Верховный административный суд Греции. В четверг Госсовет объявил, что отвергает жалобу и подтверждает решение министра юстиции об экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. После этого вооруженный полицейский спецназ забрал Винника из больницы и вывез без информирования адвокатов в неизвестном направлении. Как позднее стало известно Зои Константопулу, Александр Винник был экстрадирован во Францию.