Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Оренбургской области

ТАСС. 25 января. Пять человек пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области. Такие уточненные данные приводит в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили об одном погибшем и трем пострадавших в ДТП.

"Пять человек находятся в состоянии средней тяжести", - сказала ТАСС представитель министерства.

По данным МВД, авария случилась в 15:02 (13:02 мск) на трассе Самара - Оренбург в километре от села Козловка. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Cobalt выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗ-2115.

По прогнозам синоптиков, 25 января в большинстве районов Оренбургской области снег, метель, порывы ветра могут достичь 17-22 м/с. Ряд участков трасс региона закрыты из-за неблагоприятных погодных условий.