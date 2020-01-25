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В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек

Тела с огнестрельными ранениями нашли в боксе гаражного кооператива

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве трех человек, тела которых с огнестрельными ранениями нашли в гаражном боксе в городе Усть-Илимск, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Тела мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 23 января в боксе гаражного кооператива. Как выяснилось, неизвестный произвел выстрелы и скрылся с места преступления. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий в отдел полиции сыщики доставили 31-летнего ранее судимого местного жителя, причастного к трагическим событиям", - говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении управления СК по Иркутской области, мужчина был знаком с погибшими. По версии следствия, они встретились в гараже, где у них возник конфликт, ставший поводом для убийства. Из какого оружия стрелял предполагаемый убийца, не уточняется.

"Подозреваемый дал показания по обстоятельствам совершенного преступления. Следователями решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении СК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Теги
РоссияИркутская область
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