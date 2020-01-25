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СМИ: шесть пассажиров сняли с борта самолета "Белавии", летевшего из Минска в Мюнхен

Воздушное судно развернули в небе над Польшей и посадили в Гродно под предлогом технической неисправности

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Шесть пассажиров по неизвестным причинам были сняты с борта самолета авиакомпании "Белавиа", который следовал в пятницу по маршруту Минск - Мюнхен. Под предлогом технической неисправности воздушное судно развернули в небе над Польшей и посадили в Гродно. Об этом сообщил в субботу белорусский портал tut.by со ссылкой на пассажиров, которые летели этим рейсом.

По информации портала, посадку в Гродно в пятницу, 24 января, совершил самолет "Белавиа", который следовал из Минска в Мюнхен (рейс B2-899). На сайте flightaware.com, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров, видно, что самолет уже в воздушном пространстве Польши развернулся и снова вернулся в Беларусь, пишет портал.

По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек, которых назвал по громкой связи пограничник. Пассажиры также рассказали, что командир экипажа сказал, что сделать экстренную посадку в Гродно пришлось из-за технической неисправности. Суммарно опоздание прилета в Мюнхен составило пять-шесть часов.

В компании "Белавиа" ситуацию не комментируют. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал ТАСС, что информацией об этом случае не располагает.

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БелоруссияГерманияПольша
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