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СМИ: из словацкого национального музея украли старинные монеты на €1 млн

Полиция обещает представить подробную информацию о произошедшем 27 января

ПРАГА, 25 января. /ТАСС/. Словацкий национальный музей лишился части нумизматической коллекции в результате кражи. Стоимость похищенных старинных монет превышает €1 млн, сообщила в субботу братиславская газета Pravda на своем сайте.

По данным издания, полиция приступила к расследованию преступления и обещает предоставить общественности подробную информацию о произошедшем 27 января.

Информация о краже с описанием и фотографиями похищенных монет будет направлена в Интерпол и внесена в специализированную международную базу похищенных предметов искусства и антиквариата, доступ к которой имеют торговцы нумизматическим материалом и аукционные дома, сообщается на сайте. В Братиславе рассчитывают, что раритетные экземпляры удастся вернуть в музей.

В нумизматической коллекции Словацкого национального музея содержатся главным образом отчеканенные на монетном дворе в городе Кремница (Центральная Словакия) монеты Венгерского королевства (1001-1918), Священной римской империи (962-1806), Австрийской империи (1804-1867) и Австро-Венгрии (1867-1918). Это один из старейших монетных дворов в мире. Он действует с 1328 года.

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Словакия
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