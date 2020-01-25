СМИ: на западе Франции произошел пожар в зоопарке

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Около 60 летучих мышей и несколько рептилий погибли в субботу в результате пожара в зоопарке во французском городе Ла-Флеш (департамент Сарта) на западе страны. Об этом сообщила региональная газета L’Ouest France.

По ее данным, пожар вспыхнул в 06:44 по местному времени (08:44 мск) в террариуме зоопарка. Прибывшим на место происшествия бригадам пожарных удалось быстро ликвидировать пламя, которое могло перейти на расположенный неподалеку вольер с жирафами, однако само здание террариума было разрушено. В результате инцидента погибли около 60 летучих мышей и несколько рептилий. Человеческих жертв удалось избежать.

Как отмечает газета, директор зоопарка выразил сожаление в связи с гибелью животных, поблагодарив при этом пожарных, участвовавших в тушении огня. По его словам, благодаря их оперативным действиям "жирафам и пантерам, которые располагаются [в вольерах] рядом, ничто не угрожает".