В Афганистане атаковали молдавский вертолет

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Молдавский вертолет Ми-8, выполнявший гуманитарную миссию в Афганистане, атакован на территории уезда Каджаки провинции Гильменд в южной части страны. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии.

"По последним данным, вертолет был атакован из ручного противотанкового гранатомета, находясь на земле. В момент атаки на борту были трое членов экипажа. Пострадали командир и инженер-механик с Украины, второй пилот из Молдавии не пострадала", - говорится в сообщении.

Все члены экипажа были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. К настоящему моменту они уже покинули медучреждение из-за отсутствия угрозы здоровью, отмечается в заявлении.

По данным ОГА, подвергшийся атаке вертолет принадлежит одной из частных компаний Молдавии.