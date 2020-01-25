СМИ: число погибших в результате ливней в Бразилии увеличилось до 14

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Число погибших в результате дождей и оползней в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил в субботу телеканал Globu со ссылкой на главу военного командования штата полковника Родригу ди Соузу Родригеса.

По информации телеканала, еще семеро пострадали, более 2,5 тыс. человек остались без крова. Спасатели продолжают разбор завалов обрушившихся в следствие удара стихии зданий и поиски пропавших без вести, количество которых не уточняется. В соседнем Эспириту-Санту в результате продолжавшихся неделю дождей на улице оказались более 3 тыс. человек, девять погибли.

Ранее в субботу Национальное управление гражданской обороны Бразилии привело в максимальную готовность Центр управления рисками катастроф в связи с проливными дождями в центральных и юго-восточных штатах страны. Данная мера была продиктована большим количеством неблагоприятных погодно-климатических ситуаций, зафиксированных в регионе за последние сутки. Наиболее сильно от ливней и паводков пострадали штаты Эспириту-Санту, Гояс, Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро, а также столичный Федеральный округ, констатировали спасатели.

Прогноз синоптиков на выходные дни не предвещает улучшения погодных условий в упомянутых регионах. Власти предупреждают о повышенной опасности новых оползней.