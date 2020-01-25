Самолет иранской авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту Тегерана

ТЕГЕРАН, 25 января. /ТАСС/. Самолет иранской авиакомпании Iran Air Tour совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Об этом заявил пресс-секретарь управляющей компании аэропорта имени Имама Хомейни Али Кашани.

"Самолет, следовавший по маршруту Тегеран - Стамбул, успешно приземлился в аэропорту Мехрабад", - цитирует его агентство Mehr. Он добавил, что "лайнер компании Iran Air Tour вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни, но по технической причине был вынужден вернуться".

По его словам, "никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал".