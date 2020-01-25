Ребенок погиб в ДТП в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Ребенок погиб в результате ДТП в Калининграде, его мать госпитализирована, сообщила журналистам в субботу руководитель пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

"По предварительным данным, 25 января в 18:25 местного времени (19:25 мск) 32-летний водитель автомобиля марки Audi, двигаясь по проспекту Победы на выезд из Калининграда в районе дома номер 229 не уступил дорогу и совершил наезд на двух пешеходов (по предварительным данным - мать с 11-летней дочерью), переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Женщина получила телесные повреждения и доставлена в больницу", - рассказала она.

По факту ДТП проводится проверка. Следователи и эксперты провели осмотр места происшествия.