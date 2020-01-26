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Следственные органы Кургана возбудили уголовное дело из-за стрельбы в сауне

Пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Следственные органы Кургана возбудили уголовное дело по факту стрельбы в помещении сауны из травматического оружия. Об этом сообщается в опубликованных в воскресенье материалах регионального следственного управления.

"Утром 25 января 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в помещении сауны, расположенной по ул. Некрасова в Кургане, неизвестный мужчина произвел выстрелы из травматического пистолета по посетителям, ранив четырех человек, один из которых в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой госпитализирован. С места происшествия нападавший скрылся. На место осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По данному факту следственным отделом по г. Курган СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По информации следственного управления, личность мужчины установлена, он задержан. По данным следствия, в ночь на 25 января 36-летний житель Кургана находился в помещении сауны в компании своих товарищей. В результате возникшего конфликта он ранил четырех человек из имевшегося у него травматического пистолета.

"Один из потерпевших получил тяжелое ранение в голову, с места происшествия был госпитализирован. Еще троим пострадавшим причинены менее тяжкие повреждения", - сообщается в материалах следственного управления.

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РоссияКурганская область
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